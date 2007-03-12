Гусев: «Игрокам ЦСКА и «Урала» тяжело было передвигаться по полю»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал матч армейцев против «Урала» в РФПЛ.

«Вы же видите какие морозы, и в такую погоду очень сложно сделать так, чтобы травма выдерживала эту погоду.

Есть подогрев или нет, наверное, во избежание проблем с газоном нужно иметь такую же крышу на стадионе, как в Санкт-Петербурге.

А так, когда такие морозы — это сказывается на поле. Оно было тяжелым, его посыпали песком и было видно, что игрокам тяжело передвигаться по такому покрытию», — сказал Гусев.