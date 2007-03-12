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    Гусев: «Игрокам ЦСКА и «Урала» тяжело было передвигаться по полю»

    Теги ЦСКА Ролан Гусев премьер-лига Россия Урал стадионы

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал матч армейцев против «Урала» в РФПЛ.

    «Вы же видите какие морозы, и в такую погоду очень сложно сделать так, чтобы травма выдерживала эту погоду.

    Есть подогрев или нет, наверное, во избежание проблем с газоном нужно иметь такую же крышу на стадионе, как в Санкт-Петербурге.

    А так, когда такие морозы — это сказывается на поле. Оно было тяжелым, его посыпали песком и было видно, что игрокам тяжело передвигаться по такому покрытию», — сказал Гусев.

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