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    Месси – единственный игрок в топ-5 лигах Европы, совершивший более 100 обводок в этом сезоне

    Теги Боруссия Дортмунд Лион ПСЖ бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания рейтинги Неймар Набиль Фекир Кристиан Пулишич

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси лидирует по количеству обводок в текущем сезоне среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов. 

    Он является единственным игроком, совершившим больше 100 обводок – 113. Удачными были 60% из них. 

    Второе место занимает форвард «ПСЖ» Неймар с 96 обводками (63%), третье место – полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич – 86 обводок (44%). 

    По эффективности дриблинга из топ-10 игроков по их количеству лидирует капитан «Лиона» Набиль Фекир (61 обводка, 72%). 

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