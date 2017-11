Месси – единственный игрок в топ-5 лигах Европы, совершивший более 100 обводок в этом сезоне

Форвард «Барселоны» лидирует по количеству обводок в текущем сезоне среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.

Он является единственным игроком, совершившим больше 100 обводок – 113. Удачными были 60% из них.

Второе место занимает форвард «ПСЖ» Неймар с 96 обводками (63%), третье место – полузащитник дортмундской Кристиан Пулишич – 86 обводок (44%).

По эффективности дриблинга из топ-10 игроков по их количеству лидирует капитан «Лиона» Набиль Фекир (61 обводка, 72%).

113 – Lionel Messi is the only player to have attempted more than 100 dribbles in Europe’s top five leagues this season. Magic. pic.twitter.com/9LBPB2Had8