Месси – единственный игрок в топ-5 лигах Европы, совершивший более 100 обводок в этом сезоне
Форвард «Барселоны» Лионель Месси лидирует по количеству обводок в текущем сезоне среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.
Он является единственным игроком, совершившим больше 100 обводок – 113. Удачными были 60% из них.
Второе место занимает форвард «ПСЖ» Неймар с 96 обводками (63%), третье место – полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич – 86 обводок (44%).
По эффективности дриблинга из топ-10 игроков по их количеству лидирует капитан «Лиона» Набиль Фекир (61 обводка, 72%).
113 – Lionel Messi is the only player to have attempted more than 100 dribbles in Europe’s top five leagues this season. Magic. pic.twitter.com/9LBPB2Had8— OptaJose (@OptaJose) 6 ноября 2017 г.
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