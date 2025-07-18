«Нант» отдал вратаря Лафона «Панатинаикосу» в аренду
Альбан Лафон перешел в «Панатинаикос».
Греческий клуб арендовал на год 26-летнего голкипера у «Нанта».
Лафон провел в «Нанте» шесть лет, сыграв 198 матчей. Всего же на счету француза 278 матчей в Лиге 1. В возрасте 23 лет он стал самым молодым вратарем с 1951 года, достигшим отметки в 200 матчей в чемпионате Франции. Также он является самым молодым вратарем, когда либо игравшим в матче Лиги 1 (16 лет и 310 дней).
Лафон также выступал за все юношеские сборные Франции и вызывался в национальную команду.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Панатинаикоса»
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