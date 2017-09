Менди о своем рейтинге в FIFA 18: «У вас не было телевизора в прошлом году? 78, реально?»

Защитник «Мачестер Сити» прокомментировал низкий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 18.

«Ахаха, у вас не было телевизора в прошлом году, EA Sports? 78, реально?», – написал 23-летний француз в твиттере.

Напомним, что, перейдя летом из «Монако» за 57,5 миллиона евро, Менди стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/SurU939kL4