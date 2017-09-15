Менди о своем рейтинге в FIFA 18: «У вас не было телевизора в прошлом году? 78, реально?»
Защитник «Мачестер Сити» Бенжамен Менди прокомментировал низкий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 18.
«Ахаха, у вас не было телевизора в прошлом году, EA Sports? 78, реально?», – написал 23-летний француз в твиттере.
Напомним, что, перейдя летом из «Монако» за 57,5 миллиона евро, Менди стал самым дорогим защитником в истории футбола.
Менди и еще 10 самых дорогих защитников в истории футбола
Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! 🤷🏾♂️🤷🏾♂️🤷🏾♂️ pic.twitter.com/SurU939kL4— Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 сентября 2017 г.
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