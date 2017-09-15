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    Менди о своем рейтинге в FIFA 18: «У вас не было телевизора в прошлом году? 78, реально?»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия фото Бенжамен Менди футбольные симуляторы компьютерные игры FIFA

    Защитник «Мачестер Сити» Бенжамен Менди прокомментировал низкий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 18.

    «Ахаха, у вас не было телевизора в прошлом году, EA Sports? 78, реально?», – написал 23-летний француз в твиттере.

    Напомним, что, перейдя летом из «Монако» за 57,5 миллиона евро, Менди стал самым дорогим защитником в истории футбола.

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