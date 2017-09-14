Болельщики «Ливерпуля» собирают деньги, чтобы запустить самолет с баннером «Клопп – на выход»
Группа болельщиков «Ливерпуля» начала кампанию против главного тренера команды Юргена Клоппа.
В твиттере появились микроблог KloppOUT и соответствующий хэштег. Владелец аккаунта заявил, что уже разработал баннер, который планирует прикрепить к самолету и запустить над стадионом во время одного из матчей.
Инициаторы акции намерены собрать вместе с единомышленниками деньги на ближайшей домашней игре с «Бернли». Средства нужны, чтобы арендовать самолет и оплатить услуги пилота.
«Юрген Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Никаких трофеев. Спасибо за воспоминания, но ПОРА УЙТИ. Клопп – НА ВЫХОД», – гласит баннер.
The #KloppOUT banner has been designed. At the Burnley game we will be taking donations for a plane to fly over Anfield next month pic.twitter.com/EAkRopfYRL— #KloppOUT (@KloppMustGo) 13 сентября 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.