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    Болельщики «Ливерпуля» собирают деньги, чтобы запустить самолет с баннером «Клопп – на выход»

    Теги Ливерпуль Дэвид Мойес премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики отставки фото Бернли

    Группа болельщиков «Ливерпуля» начала кампанию против главного тренера команды Юргена Клоппа.

    В твиттере появились микроблог KloppOUT и соответствующий хэштег. Владелец аккаунта заявил, что уже разработал баннер, который планирует прикрепить к самолету и запустить над стадионом во время одного из матчей.

    Инициаторы акции намерены собрать вместе с единомышленниками деньги на ближайшей домашней игре с «Бернли». Средства нужны, чтобы арендовать самолет и оплатить услуги пилота.

    «Юрген Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у Дэвида Мойеса. Никаких трофеев. Спасибо за воспоминания, но ПОРА УЙТИ. Клопп – НА ВЫХОД», – гласит баннер.

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