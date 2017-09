Болельщики «Ливерпуля» собирают деньги, чтобы запустить самолет с баннером «Клопп – на выход»

Группа болельщиков начала кампанию против главного тренера команды .

В твиттере появились микроблог KloppOUT и соответствующий хэштег. Владелец аккаунта заявил, что уже разработал баннер, который планирует прикрепить к самолету и запустить над стадионом во время одного из матчей.

Инициаторы акции намерены собрать вместе с единомышленниками деньги на ближайшей домашней игре с . Средства нужны, чтобы арендовать самолет и оплатить услуги пилота.

«Юрген Клопп – футбольный гений. Не знает, как обороняться. Процент побед ниже, чем у . Никаких трофеев. Спасибо за воспоминания, но ПОРА УЙТИ. Клопп – НА ВЫХОД», – гласит баннер.

The #KloppOUT banner has been designed. At the Burnley game we will be taking donations for a plane to fly over Anfield next month pic.twitter.com/EAkRopfYRL