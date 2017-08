Гол Бергкампа в ворота «Ньюкасла» признан лучшим за всю историю АПЛ

Гол бывшего нападающего Денниса Бергкампа в ворота «Ньюкасла» признан лучшим за всю 25-летнюю историю АПЛ.

В марте 2002 года голландский форвард поразил ворота и помог «пушкарям» одержать победу со счетом 2:0.

В голосовании болельщиков на сайте BBC этот гол набрал 31 процент процент, опередив мячи Тони Йебоа («Лидс», в ворота «Уимблдона») и Уэйна Руни ( , в ворота «Ман Сити»).

В пятерку лучших также вошли голы («Арсенал», в ворота «Норвича») и Тьерри Анри («Арсенал», в ворота «Тоттенхэма»).

Dennis Bergkamp’s wonder goal against Newcastle in 2002, which is voted as favourite from 25 years of the #PremierLeague#Bergkamp #Arsenal pic.twitter.com/HE0MFzspo9