Гари Линекер Дональду Трампу: «Не могли бы вы подождать с ядерной войной до старта сезона АПЛ?»

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно военных приготовлений против КНДР в твиттере.

«Военные решения уже наготове в случае, если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет иной путь!», – написал Трамп.

«Не могли бы вы подождать с ядерной войной до старта сезона премьер-лиги? Ваше здоровье, футбольные болельщики», – написал Линекер.

Would you mind waiting until after the opening weekend of the @premierleague season before starting a nuclear war? Cheers, football fans. https://t.co/yONuseEFJG