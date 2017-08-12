Гари Линекер Дональду Трампу: «Не могли бы вы подождать с ядерной войной до старта сезона АПЛ?»

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно военных приготовлений против КНДР в твиттере.

«Военные решения уже наготове в случае, если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет иной путь!», – написал Трамп.

«Не могли бы вы подождать с ядерной войной до старта сезона премьер-лиги? Ваше здоровье, футбольные болельщики», – написал Линекер.