«Болонья» и «Милан» ведут переговоры об аренде Окафора с правом выкупа

Ноа Окафор может перейти в «Болонью».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Болонья » и «Милан » ведут переговоры о трансфере 25-летнего полузащитника. «Россонери» готовы отдать швейцарца в аренду с правом выкупа.

Вторую половину прошедшего сезона Окафор провел в аренде в «Наполи». Всего в сезоне-2024/25 хавбек провел 15 матчей в Серии А. Его статистику можно найти здесь .