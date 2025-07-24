«Болонья» и «Милан» ведут переговоры об аренде Окафора с правом выкупа
Ноа Окафор может перейти в «Болонью».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Болонья» и «Милан» ведут переговоры о трансфере 25-летнего полузащитника. «Россонери» готовы отдать швейцарца в аренду с правом выкупа.
Вторую половину прошедшего сезона Окафор провел в аренде в «Наполи». Всего в сезоне-2024/25 хавбек провел 15 матчей в Серии А. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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