«Амкар» принимает «Челябинск-2». Пермяки, приходите поддержать команду на стадионе!

«Амкар» встретится с «Челябинском-2» в 13-м туре LEON Второй лиги Б.

Матч состоится в воскресенье, 27 июля, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» по итогам 12 туров находится на первом месте в турнирной таблице группы 4, набрав 33 очка. Челябинцы же идут на 11-й строчке, имея 11 очков в активе. Поддержите пермяков в домашнем матче против «Челябинска-2»!

Билеты на матч доступны по ссылке .