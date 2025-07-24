«Амкар» принимает «Челябинск-2». Пермяки, приходите поддержать команду на стадионе!
«Амкар» встретится с «Челябинском-2» в 13-м туре LEON Второй лиги Б.
Матч состоится в воскресенье, 27 июля, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».
«Амкар» по итогам 12 туров находится на первом месте в турнирной таблице группы 4, набрав 33 очка. Челябинцы же идут на 11-й строчке, имея 11 очков в активе. Поддержите пермяков в домашнем матче против «Челябинска-2»!
Билеты на матч доступны по ссылке.
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Опубликовано: Sports
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