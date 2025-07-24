«Пари НН» подписал экс-защитника «Химок» Фаринью. Контракт – на 3 года
Экс-защитник «Химок» Эдгардо Фаринья перешел в «Пари НН».
Нижегородский клуб объявил о подписании 3-летнего контракта с футболистом сборной Панамы.
В сезоне-2024/25 Фаринья провел за «Химки» 17 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами. Статистику 23-летнего защитника можно найти здесь.
Фото: t.me/fcparinn
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Пари НН»
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