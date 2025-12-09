Эллисон Рид: «Фурнье Бодри и Сизерон — прекрасные фигуристы, но все еще новая пара»

Рид: Фурнье Бодри и Сизерон — прекрасные фигуристы, но все еще новая пара.

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс высказались о соперничестве в танцах на льду.

– В этом сезоне Олимпиада – главное соревнование? Или для вас, возможно, это будет чемпионат Европы? Два года назад вы показали там отличный результат.

Рид: Мы выходим на каждый старт с мыслью, что он сейчас самый важный. Не бывает менее значимых соревнований, о которых мы подумаем: «Ох, тут не так важно, как мы выступим». Конечно, Олимпиада – особый опыт, отличающийся от выступлений на чемпионатах мира или Европы. Но я думаю, что каждый старт сезона требует от нас максимум концентрации. Поэтому мы воспринимаем его так, что в моменте это самая важная вещь, которая существует в мире.

– То есть цели повторить бронзу или, может быть, взять серебро на Европе нет?

Рид: Мы правда оба считаем, что, когда идешь на соревнования, никогда не надо думать о местах, медалях, оценках. Для нас особенно важно уйти со льда, зная, что мы сделали все возможное в этот конкретный день – выложились, откатались, оставили всех себя на льду. И тогда хороший результат – это награда за работу и удовольствие.

– Но в сезоне вы в какой-то момент уже оказывались сильнее Лоранс и Гийома, Шарлен и Марко. Все они из Европы, так что в этом случае вы даже можете претендовать на победу на европейском первенстве.

Рид: Конечно, такие мысли бывают. Но мы обошли Гийома в Анже (в ритм-танце) лишь на первом международном соревновании для их пары с Лоранс. Они тогда только начали кататься. Это прекрасные фигуристы, вне всяких сомнений, но все еще новая пара. Шарлен и Марко уступили нам тоже на своем первом старте в сезоне.

Амбрулевичюс: Сезон все еще идет. Каждое соревнование привносит в него что-то свое. Мы просто сделаем все, что можем, а все остальное – как будет, так будет.