Алиев не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Фигурист Дмитрий Алиев не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Чемпион Европы Дмитрий Алиев пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«В чемпионате России Дмитрий участия принимать не планирует.
Он идет на поправку и с начала следующего года готовится возобновлять тренировки», – рассказал источник.
В текущем сезоне Алиев не участвовал в соревнованиях из-за отсутствия медицинского допуска.
Чемпионат России пройдет с 17 по 22 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
