Алиев не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге

Чемпион Европы Дмитрий Алиев пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В чемпионате России Дмитрий участия принимать не планирует.

Он идет на поправку и с начала следующего года готовится возобновлять тренировки», – рассказал источник.

В текущем сезоне Алиев не участвовал в соревнованиях из-за отсутствия медицинского допуска.

Чемпионат России пройдет с 17 по 22 декабря.