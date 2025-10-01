Мама Костылевой: «Лена в этом сезоне будет катать этапы Гран-при с белого листа, без накаточных стартов. Это очень тяжело»

Мама Костылевой считает, что фигуристке будет тяжело без стартов до Гран-при.

«Лена в этом сезоне будет катать свои этапы Гран-при с белого листа. Без накаточных стартов. Это очень тяжело. Конкурентки уже по три-четыре, а то и пять раз стартовали. Ну ничего, так даже интересней.

Фора – в четыре месяца без тренировок. Потеря полностью всего контента, от прыжкового до скольжения и наката программ. Отсутствие стартового опыта перед ЭГП, в отличие от конкурентов. Огромное количество препон и «палок» в коньки... Даже от тех, кто должен был помочь.

Ждем и смотрим первый этап Гран-при Лены. Позже сообщу, где и когда», – написала Ирина Костылева.

В сентябре Елена Костылева победила на первенстве Московской области.

