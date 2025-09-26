Короткая программа Мишиной и Галлямова поставлена на музыку из оперы «Травиата», в произвольной – «Элвис»

Тамара Москвина рассказала о программах Мишиной и Галлямова для нового сезона.

— К нашему тренерскому коллективу присоединился солист Академического театра балета Бориса Эйфмана Альберт Галичанин. Он занимается с Мишиной и Галлямовым, да и не только с ними, хореографическим оформлением программ.

Если говорить простыми словами, все то, что спортсмены делают на льду ногами, необходимо оформить таким образом, чтобы исполнение соответствовало характеру музыки, идее номера и чтобы всё это было сделано на высокопрофессиональном танцевальном уровне.

— Решение вернуть произвольную программу трехлетней давности на хиты Элвиса Пресли продиктовано травмой Галлямова?

— Когда сломана нога и пять месяцев человек не может кататься, придумать и поставить новую произвольную программу становится достаточно сложной задачей. А вот короткую мы поставили новую. Взяли для нее музыку из оперы «Травиата».

— Идея взять итальянскую тему, как понимаю, пришла вам в голову до того, как ISU объявил о своем вердикте в отношении российских пар?

— Да. Мне хотелось, чтобы в случае допуска к Играм мои спортсмены могли произвести максимально сильное впечатление на итальянскую публику, вызвать симпатии, заручиться эмоциональной поддержкой, — сказала Москвина.