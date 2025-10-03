Станислав Морозов: «Бойкова и Козловский могли бы проехать не один, а два олимпийских цикла. Более крепких в плане здоровья спортсменов я не встречал»

Станислав Морозов заявил, что Бойкова и Козловский могут кататься еще 8 лет.

– Сейчас подкрут стал у ребят лучше. Мы даже думаем о том, чтобы усложнить его в следующем году.

– Сделать четверной?

– В том, чтобы просто добавить еще один оборот, нет большой доблести. Да и бессмысленно это. А вот сделать этот элемент так, чтобы он был четвёртого уровня и на плюсы – задачка поинтереснее.

– Это вы сейчас соперников пугаете или реально считаете, что задачу можно реализовать?

– А почему нет? Поправлять технику ребятам для этого не надо, просто оборот добавить. Если подкрут будет стоять первым элементом, да еще и исполняться на адреналине, с ним не должно быть никаких сложностей.

Мне кажется, надо как минимум попробовать, тем более что Саша с Димой собираются оставаться в спорте еще четыре года. Понятно, что это задача не на ближайший сезон. Сейчас более важно стабилизировать четверной выброс, да и с нервами справиться.

– Одна из проблем Бойковой и Козловского, которую неоднократно отмечали специалисты, заключается в том, что мысленно они постоянно соревнуются с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Есть такое?

– Скажем так: я это иногда замечаю, но не считаю нужным лишний раз акцентировать на этом внимание. Основная проблема кроется в другом – это спешка.

Физически и Саша, и Дима настолько хороши и сильны, что могли бы проехать не один олимпийский цикл, а два. Более крепких в плане здоровья спортсменов я на своем веку в парном катании не встречал.

Плюс ребята очень быстро накатывают программы, они очень выносливы. А вот когда появляется избыток энергии, особенно у Саши, она неосознанно начинает сильнее толкаться – и в элементах появляется каша. В спокойном состоянии, когда никакой спешки нет, программа смотрится совершенно иначе, – сказал тренер фигуристов Морозов .

Наши пары затевают суперсезон даже без Олимпиады. Кто закручивает главные интриги?