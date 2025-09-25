София Дзепка: «Мне очень нравилось катание Медведевой, ее артистизм, то, как она вкладывает душу в прокат. Однако я не пытаюсь ее копировать»

София Дзепка рассказала о своих любимых российских и зарубежных фигуристах.

– У вас есть фавориты на международной арене?

– Скажем, есть те спортсмены, за которыми мне интересно следить. Например, Илья Малинин – конечно же, как его можно не упомянуть. Меня на чемпионате мира прошлого сезона очень зацепила короткая программа Алисы Лью .

Тоже стараюсь смотреть ее программы, потому что мне интересно, как она будет развиваться к Олимпиаде. И в основном я слежу за лидерами – Каори Сакамото, например. Из женщин слежу за первой десяткой чемпионата мира. <...>

– Вы упомянули, что смотрите и наших спортсменов. Может, на кого-то вы особенно равняетесь?

– У меня нет эталонов в фигурном катании. Я скорее подмечаю какие-то сильные стороны каждого спортсмена и стараюсь сравнить с собой. То есть перенести на себя и попытаться развить что-то, что мне понравилось у другого.

Например, мне всегда очень нравились вращения Камилы Валиевой . Допустим, я посмотрела ее программу и поняла, над чем мне нужно ещё работать, чтобы стремиться к совершенству.



Ну и так у каждого спортсмена. Конкретно, за кем я слежу в российском фигурном катании? Если честно, слежу за большинством, практически за всеми. Очень интересно будет посмотреть контрольные прокаты, которые пройдут уже в эти выходные.

– Ранее вы говорили, что восхищались Евгенией Медведевой. Кто был вашим кумиром в детстве?

– Ну да, мне очень нравилось катание Евгении Медведевой . Очень запомнился ее артистизм и то, как она вкладывает душу в каждый свой прокат.

Однако я не могу сказать, что она была для меня каким-то эталоном. Я не пытаюсь ее копировать как-то. Но опять-таки, ее сильные стороны я стараюсь у себя тоже проработать, как и достоинства многих других спортсменов, – сказала Дзепка .