София Дзепка: «Мне очень нравилось катание Медведевой, ее артистизм, то, как она вкладывает душу в прокат. Однако я не пытаюсь ее копировать»
– У вас есть фавориты на международной арене?
– Скажем, есть те спортсмены, за которыми мне интересно следить. Например, Илья Малинин – конечно же, как его можно не упомянуть. Меня на чемпионате мира прошлого сезона очень зацепила короткая программа Алисы Лью.
Тоже стараюсь смотреть ее программы, потому что мне интересно, как она будет развиваться к Олимпиаде. И в основном я слежу за лидерами – Каори Сакамото, например. Из женщин слежу за первой десяткой чемпионата мира. <...>
– Вы упомянули, что смотрите и наших спортсменов. Может, на кого-то вы особенно равняетесь?
– У меня нет эталонов в фигурном катании. Я скорее подмечаю какие-то сильные стороны каждого спортсмена и стараюсь сравнить с собой. То есть перенести на себя и попытаться развить что-то, что мне понравилось у другого.
Например, мне всегда очень нравились вращения Камилы Валиевой. Допустим, я посмотрела ее программу и поняла, над чем мне нужно ещё работать, чтобы стремиться к совершенству.
Ну и так у каждого спортсмена. Конкретно, за кем я слежу в российском фигурном катании? Если честно, слежу за большинством, практически за всеми. Очень интересно будет посмотреть контрольные прокаты, которые пройдут уже в эти выходные.
– Ранее вы говорили, что восхищались Евгенией Медведевой. Кто был вашим кумиром в детстве?
– Ну да, мне очень нравилось катание Евгении Медведевой. Очень запомнился ее артистизм и то, как она вкладывает душу в каждый свой прокат.
Однако я не могу сказать, что она была для меня каким-то эталоном. Я не пытаюсь ее копировать как-то. Но опять-таки, ее сильные стороны я стараюсь у себя тоже проработать, как и достоинства многих других спортсменов, – сказала Дзепка.