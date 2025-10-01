  • Спортс
Елизавета Туктамышева: «Ай-нэ-нэ» у меня в крови, но есть и много другого – не менее интересного. Я стала лучше в презентации разных образов»

Елизавета Туктамышева рассказала о своих любимых программах и шоу-номерах.

«Одиночество» – одна из моих любимых программ. Наверное, жалко, что у меня получилась лишь одна настолько сильная лиричная постановка. Я бы еще с удовольствием катала такие образы, мне очень понравилось. Но были другие хорошие программы: например, моя любимая Цветаева.

Хотя эта постановка очень выделяется. Я даже в зале отрабатывала эмоции – этот пустой взгляд, будто я слепая девушка. Оттачивала каждое движение, погружалась в музыку, историю.

Сначала было сложно. И мне кажется, что до конца у меня так и не получилось делать это перевоплощение в середине программы. Это было новое для меня. Помогала музыка – она очень насыщенная и позволяет глубоко ее раскрыть, создать образ.

Все программы разные. В короткой Feeling Good – энергетика, драйв. Там ты больше думаешь, как сделать классные и четкие движения, как правильно повернуть голову, занять нужное положение.

Но работа над «Одиночеством» мне запомнилась больше всего. Нечто подобное я испытала в этом сезоне, когда ставила программу для «Русского вызова». Мы много работали над эмоциями – там вся постановка именно о них. Мы старались добавлять движения руками, чтобы все создавало единую историю.

Всегда увлекательно отрабатывать уже хорошо знакомую программу, я очень люблю этим заниматься. С одной стороны, думаешь: ну я же уже сто раз делала эти движения, что может поменяться? А когда добавляются нюансы – здесь чуть-чуть изменить, тут сделать по-другому – и сразу все меняется.

Мне интересно работать над тем, как лучше показать себя на льду, узнать свои границы. В этом плане показательные номера – особенные. Там ты можешь в полную силу выдать все, что имеешь, что у тебя внутри. И начинать так с самого начала постановки, не думая о том, что нужно концентрироваться на прыжках. Ведь сложные элементы, техника все равно остаются важнее, это приносит больше баллов.

Так отыграть эмоцию прямо перед четверным или тройным акселем вряд ли возможно. Думаю, это будет пик искусства спортсмена, когда я увижу, что он полностью в образе заходит в четверной. Это невероятно сложная задача – концентрироваться сразу на нескольких вещах, тем более настолько разных. <...>

Из показательных я люблю Шопена со стихами Цветаевой – номер, который я делала для предыдущего турнира шоу-программ. Обожаю его. Люблю катать и Рианну – это совсем другая постановка. Когда полный зал, громко играет музыка, свет софитов, я получаю настоящее удовольствие.

Необычно было попробовать и образ Микаэлы в шоу «Кармен» Ильи Авербуха. Там мы катались в паре с Сашей Энбертом. Конечно, в зажигательных номерах вроде Toxic, Destination Calabria я тоже играла с первого шага на лед.

Так получается, что я выделила программы из второй половины карьеры. А в первой родился мем про «Ай-нэ-нэ». Воспринимаю это спокойно. Точно не обижаюсь, что люди запомнили только какую-то часть из моей жизни.

«Ай-нэ-нэ» у меня в крови! Но есть и много другого – не менее интересного и любимого. Это еще мало кто видел мою «Чунга Чангу» за пару лет до этого. Вообще, это можно сравнить с тем, как актер одной яркой роли пытается выйти из привычного образа.

Это всегда непросто и для него, и для зрителей. Но сейчас я вижу, что стала лучше в презентации разных образов. Поэтому и программы стали другие», – написала фигуристка в колонке для Спортса’’.

Мастер-класс от Лизы Туктамышевой по артистизму в фигурке: почему он так важен?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
