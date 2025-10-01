  • Спортс
Елизавета Туктамышева: «Только в последние годы я по-настоящему поняла, как вкладывать душу в танец. Нужно не играть, а проживать программу»

Елизавета Туктамышева поделилась мнением об артистизме в фигурном катании.

«Мне нравится, когда я вижу спортсменок, которые выступают с душой – от таких прокатов сразу улыбка на лице. Всегда приятно замечать, что человек действительно чувствует то, что катает, и это ему самому нравится. В одиночном катании актерской игры меньше – все-таки нет взаимодействия с партнером.

В фигурном катании умение играть на льду становится все важнее, особенно с новыми правилами, которые имеют тенденцию к тому, что будет меньше сложности и больше акцента на вторую оценку: презентацию, чувство музыки, владение коньком. Мне кажется, что в последнее время многие делают уклон на это. И появляется все больше специалистов, которые умеют делать этот акцент.

Думаю, программы станут только выразительнее, а техника при этом останется на том же высоком уровне. Прокаты станут более насыщенными, продуманными и интересными.

Мне удалось нащупать эту игру только в последние соревновательные сезоны. Наверное, только в последние годы я по-настоящему поняла, как вкладывать душу в танец: не просто показывать движения, а разговаривать этими движениями. Это открыло мне глаза, я увидела разницу между тем, как просто делать отточенные движения, и тем, как вкладывать в них смысл.

Это очень сложно в принципе, а еще и совместить с техникой – невероятно трудная задача.

Умение показать образ на льду приходит с опытом. Нельзя просто натренировать этот аспект. Нужно осознать и самой внедрить эмоции в программу, понимать их природу.

Если говорить просто, то нужно не играть, а проживать программу. И чтобы тебе поверили, ты сам должен поверить в то, что показываешь на льду. Намного легче бывает передать образ, когда в жизни происходило что-то похожее по эмоциям, которые нужно показать в программе. Хотя есть те, кому это дано от природы», – написала чемпионка мира-2015 Туктамышева в колонке для Спортса’’.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс''
