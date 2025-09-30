Бестемьянова о приостановке карьеры Ангелопола: «Не хочется о нем даже говорить. Решил, что дотянулся до звезд и можно почивать на лаврах»

Бестемьянова резко высказалась о приостановке карьеры Валерия Ангелопола.

Ангелопол , выступавший в танцах на льду, сообщил, что взял паузу в карьере и занимается здоровьем. До 2023 года он катался вместе с Василисой Кагановской.

После того, как их дуэт распался, он пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел.

«Честно говоря, этот фигурист мне совсем неинтересен. Не хочется о нем даже говорить. Да, у него был период выступлений с Василисой Кагановской, когда они смотрелись достаточно неплохо. Что произошло потом, сказать сложно.

Предполагаю, просто перестал тренироваться нормально. Дело в том, что, когда они достигли определенного успеха, партнерша трезво оценивала: это аванс на будущее. Зато Ангелопол решил, что дотянулся до звезд и теперь можно почивать на лаврах. Предполагаю, почувствовал себя звездой», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова .