  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бестемьянова о приостановке карьеры Ангелопола: «Не хочется о нем даже говорить. Решил, что дотянулся до звезд и можно почивать на лаврах»
7

Бестемьянова о приостановке карьеры Ангелопола: «Не хочется о нем даже говорить. Решил, что дотянулся до звезд и можно почивать на лаврах»

Бестемьянова резко высказалась о приостановке карьеры Валерия Ангелопола.

Ангелопол, выступавший в танцах на льду, сообщил, что взял паузу в карьере и занимается здоровьем. До 2023 года он катался вместе с Василисой Кагановской.

После того, как их дуэт распался, он пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел. 

«Честно говоря, этот фигурист мне совсем неинтересен. Не хочется о нем даже говорить. Да, у него был период выступлений с Василисой Кагановской, когда они смотрелись достаточно неплохо. Что произошло потом, сказать сложно.

Предполагаю, просто перестал тренироваться нормально. Дело в том, что, когда они достигли определенного успеха, партнерша трезво оценивала: это аванс на будущее. Зато Ангелопол решил, что дотянулся до звезд и теперь можно почивать на лаврах. Предполагаю, почувствовал себя звездой», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoВалерий Ангелопол
logoНаталья Бестемьянова
logoсборная России
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о решении Ангелопола приостановить карьеру: «Закончил и закончил. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию»
4сегодня, 12:59
Аделия Петросян планирует выступить на этапе Гран-при России в Магнитогорске
37сегодня, 08:53
Валерий Ангелопол: «Я решил приостановить спортивную карьеру. Работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон»
138сегодня, 01:25
Главные новости
Ветлугин представил на Кубке Санкт-Петербурга новую программу под гимн Российской империи
1452 минуты назадФото
Строганов прыгнул два четверных риттбергера в произвольной программе на Кубке Санкт-Петербурга
4сегодня, 13:43
Кубок Санкт-Петербурга. Ветлугин победил, Строганов – 2-й, Даниелян – 3-й
28сегодня, 13:42
Мурашов о короткой программе Дикиджи «Интерстеллар»: «Основная идея – память и любовь, которые переживают время и пространство»
11сегодня, 13:25
Тарасова о решении Ангелопола приостановить карьеру: «Закончил и закончил. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию»
4сегодня, 12:59
Кубок Санкт-Петербурга. Пулина победила, Фурсова – 2-я, Чаткина – 3-я
5сегодня, 11:53
Хореограф о возвращении старой произвольной Гуменника: «В «Молитве» он не до конца нашел опоры с точки зрения ощущения программы»
23сегодня, 11:40
Хореограф Коханова о работе с Гуменником: «Прекрасный спортсмен. У Петра такой характер – он не будет пасовать, будет всегда делать на максимум»
4сегодня, 11:30
Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда, Ягудин примут участие в вечере памяти Александра Гришина
59сегодня, 09:11
Аделия Петросян планирует выступить на этапе Гран-при России в Магнитогорске
37сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
128 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33