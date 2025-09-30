Тарасова о решении Ангелопола приостановить карьеру: «Закончил и закончил. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию»

Тарасова считает, что Ангелопол приостановил карьеру из-за усталости.

Накануне фигурист Валерий Ангелопол сообщил, что взял паузу в карьере и занимается здоровьем. До 2023 года он выступал в танцах на льду с Василисой Кагановской.

После того, как их дуэт распался, он пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел.

«Я с ним близко не знакома, а потому судить о его сложном характере не могу. Закончил и закончил. Видимо, устал. С другой стороны, в 21 год рановато рассуждать об усталости. Жизнь только начинается. Дальше легче не будет. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию. Плюс в последнее время не удавалось показывать хорошие результаты.

Рассуждать о причинах подобного шага могут только тренеры, трудившиеся с ним. Наверное, Валерий просто не любил то, чем занимается. Отсюда усталость в 21 год.

Конечно, когда выполняешь не свою работу, она накапливается. Другое дело, когда увлечен своим делом, горишь им и жить без него не можешь. А фигурное катание – прежде всего пахота. Два, а то и три раза в день необходимо тренироваться. Без здоровой доли фанатизма успеха не добьешься», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.