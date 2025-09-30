  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о решении Ангелопола приостановить карьеру: «Закончил и закончил. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию»
0

Тарасова о решении Ангелопола приостановить карьеру: «Закончил и закончил. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию»

Тарасова считает, что Ангелопол приостановил карьеру из-за усталости.

Накануне фигурист Валерий Ангелопол сообщил, что взял паузу в карьере и занимается здоровьем. До 2023 года он выступал в танцах на льду с Василисой Кагановской.

После того, как их дуэт распался, он пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел. 

«Я с ним близко не знакома, а потому судить о его сложном характере не могу. Закончил и закончил. Видимо, устал. С другой стороны, в 21 год рановато рассуждать об усталости. Жизнь только начинается. Дальше легче не будет. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию. Плюс в последнее время не удавалось показывать хорошие результаты.

Рассуждать о причинах подобного шага могут только тренеры, трудившиеся с ним. Наверное, Валерий просто не любил то, чем занимается. Отсюда усталость в 21 год.

Конечно, когда выполняешь не свою работу, она накапливается. Другое дело, когда увлечен своим делом, горишь им и жить без него не можешь. А фигурное катание – прежде всего пахота. Два, а то и три раза в день необходимо тренироваться. Без здоровой доли фанатизма успеха не добьешься», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoВалерий Ангелопол
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Бестемьянова о приостановке карьеры Ангелопола: «Не хочется о нем даже говорить. Решил, что дотянулся до звезд и можно почивать на лаврах»
112 минут назад
Кубок Санкт-Петербурга. Пулина победила, Фурсова – 2-я, Чаткина – 3-я
5сегодня, 11:53
Хореограф о возвращении старой произвольной Гуменника: «В «Молитве» он не до конца нашел опоры с точки зрения ощущения программы»
15сегодня, 11:40
Хореограф Коханова о работе с Гуменником: «Прекрасный спортсмен. У Петра такой характер – он не будет пасовать, будет всегда делать на максимум»
2сегодня, 11:30
Загитова, Медведева, Трусова, Петросян, Щербакова, Гуменник, Коляда, Ягудин примут участие в вечере памяти Александра Гришина
55сегодня, 09:11
Аделия Петросян планирует выступить на этапе Гран-при России в Магнитогорске
36сегодня, 08:53
Тарасова о назначении Бажановой в ФФКР: «Просто ахнули от этой новости. Скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций»
63сегодня, 07:21
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
24сегодня, 06:17
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 06:17
Валерий Ангелопол: «Я решил приостановить спортивную карьеру. Работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон»
138сегодня, 01:25
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
128 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33