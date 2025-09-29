Вайцеховская о короткой «Убить Билла» Бойковой и Козловского: «Радует, что отказались от идиотского желтого комбеза»
Журналистка Елена Вайцеховская оценила потенциал пары Бойкова – Козловский.
«Бойкова и Козловский. За выброс – просто респектище. Меня радует, что у пары наконец появился тренер, работающий только на них. Я про Стаса Морозова.
Меня радует, что отказались от идиотского желтого комбеза, и я очень понимаю Сашу, которая не один день проплакала в прошлом году, прежде чем смириться с этим выбором. Меня радует, что у ребят появилась просто-таки бешеная мотивация и, похоже, в этом сезоне у них есть все шансы ее удовлетворить.
Жаль, конечно, что не на Играх, но тут уж не от нас зависит.
А больше всего порадовали слова Морозова, что более физически здоровых спортсменов он за всю свою предыдущую тренерскую работу не встречал. И что Дима с Сашей могут еще хоть два олимпийских цикла кататься», – написала Вайцеховская.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости