  • Бойкова о четверном выбросе: «Очень рада, что у меня наконец-то получилось. Это пока не соревнования, но это все равно большой шаг для меня»
6

Бойкова назвала большим шагом исполнение четверного сальхова в произвольной.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала прокомментировали выступление на контрольных прокатах сборной России. 

Бойкова: Я очень довольна, очень рада, что у меня наконец-то это получилось. Это пока что не соревнования, но это все равно большой шаг для меня, что именно в соревновательной программе, в соревновательной атмосфере получился этот элемент так, как я его умею делать. 

Козловский: Я очень рад, что первый раз на соревнованиях в программе мы исполнили четверной выброс в родном для нас «Юбилейном», в родном Петербурге. И мы рады, что этот по-настоящему важный момент мы пережили вместе с вами. То ли еще будет.

