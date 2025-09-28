Бойкова и Козловский отказались общаться с медиа до чемпионата России («СЭ»)

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , выступающие в паре, отказались общаться с медиа до чемпионата России.

Как пишет «Спорт-Экспресс», о соответствующем решении журналистам рассказал Козловский. Причины не уточняются.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 17-22 декабря.

Бойкова и Козловский – чемпионы Европы и двукратные чемпионы России. 27-28 сентября пара участвует в контрольных прокатах сборной.