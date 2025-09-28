Бойкова и Козловский отказались общаться с медиа до чемпионата России («СЭ»)
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в паре, отказались общаться с медиа до чемпионата России.
Как пишет «Спорт-Экспресс», о соответствующем решении журналистам рассказал Козловский. Причины не уточняются.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 17-22 декабря.
Бойкова и Козловский – чемпионы Европы и двукратные чемпионы России. 27-28 сентября пара участвует в контрольных прокатах сборной.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
