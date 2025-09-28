14

Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Было очень трудно. Всегда тяжело отпускать то, что тебе стало родным. Но так сложилось»

Даниил Самсонов рассказал, что ему было тяжело уходить из группы Тутберидзе.

В июне этого года Самсонов покинул тренерский штаб Этери Тутберидзе и перешел в школу Татьяны Навки «Наши надежды». Сейчас спортсмен тренируется в команде Светланы Соколовской.

«Очень трудно, потому что в предыдущем штабе я очень долго катался. Всегда тяжело отпускать то, что тебе стало родным. Было очень-очень трудно. Но как сложилось, так сложилось. Надеюсь, все к лучшему. Буду стараться теперь добиваться лучших результатов, чем те, которые у меня есть сейчас.

У нас все на позитиве в новой группе. Спасибо большое Марку Кондратюку. Я не был почти ни с кем знаком. Но Марк мне помог обосноваться в новом тренерском штабе. Спасибо ему большое за это», – сказал Самсонов в эфире Первого канала.

