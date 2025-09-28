0

Костомаров и Домнина примут участие в забеге в Международный день глухих

Роман Костомаров примет участие в забеге в Международный день глухих.

Порядка 40 звезд спорта, театра и кино и 3 тыс. жителей разных городов России примут участие в легкоатлетическом «Добром забеге» в парке Победы на Поклонной горе в поддержку глухих и слабослышащих детей. Мероприятие приурочено к Международному дню глухих.

Одним из участников забега станет олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров. Также в забеге выступят супруга Костомарова Оксана Домнина, серебряный призер Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Юлия Гаврилова.

Первый такой забег состоялся год назад. В нем приняло участие 2 тыс. бегунов, 37 корпоративных команд и 31 партнер. По итогам забега было собрано 5 млн рублей на помощь детям-сиротам. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
