Эмбер Гленн после победы на Nebelhorn Trophy: «На первом вращении у меня случилась судорога в спине. Остаток проката я просто старалась держаться»

Эмбер Гленн рассказала о судорогах в победном прокате на Nebelhorn Trophy.

Американская фигуристка выиграла турнир серии ISU Challenger в немецком Оберстдорфе.

«Первую половину программы я ехала в максимальной концентрации, все шло по плану, но на первом же вращении у меня случилась судорога в спине. Остаток проката я просто старалась держаться. На этом турнире такая высокая конкуренция, что я понимала, что не могу позволить себе сдаться.

Сезон и правда особенный – уже сейчас в воздухе витает напряжение, на которое, впрочем, я стараюсь не обращать особого внимания.

Я вообще пытаюсь не думать сильно про Олимпиаду. Предпочитаю рассматривать это приятным бонусом в сезоне – это может стать классным новым опытом.

Меня многому научил прошлый сезон – я слишком хорошо прошла его первую половину, и к чемпионату мира осталась без сил. Но теперь мне лучше понятно, как подойти к этому сезону, чтобы максимально увеличить свои шансы попасть в олимпийскую сборную. Я могу сделать только то, что зависит от меня, а решение по Олимпиаде будут принимать другие люди.

Мы решили оставить старую произвольную программу, потому что она мне очень нравится: я ее чувствую, она отражает мое внутреннее состояние. К тому же у меня получилось очень короткое межсезонье – мы долго были в туре со Stars on Ice, и времени, чтобы приготовить новую крутую произвольную программу, уже не оставалось. Но зато у меня будет два новых платья!» – сказал Гленн корреспонденту Спортса’’ Майе Багрянцевой.