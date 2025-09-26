Изабо Левито: «Я очень мотивирована на олимпийский сезон. Я приезжаю в Оберстдорф третий раз, и из всех трех чувствую себя в лучшей форме»

Изабо Левито заявила, что очень мотивирована на олимпийский сезон.

Накануне американская фигуристка заняла третье место в короткой программе на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (71,10 балла). Лидирует Чжи А Син (74,47), второй идет Эмбер Гленн (73,69).

«Я приезжаю сюда в третий раз, и из всех трех чувствую себя наиболее подготовленной и в лучшей форме в этом году. Безусловно, это очень приятное ощущение, и я очень мотивирована на олимпийский сезон.

Считаю, что эта короткая программа – отличная тренировка и шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Тогда я не так часто соревновалась, но короткая очень понравилась и мне, и публике тоже. Похоже, в этом году все движется в том же направлении, только лучше.

Еще мне понравилось мое красное платье – когда я впервые услышала, что оно будет именно красным, то была так рада, ведь в последнее время чаще стала носить красную одежду в обычной жизни. От платья я на самом деле в восторге.

Это моя третья поездка в Оберстдорф, а я люблю посещать места, в которых уже была. У меня здесь есть любимая пиццерия, и два года назад мы с Лукасом (Бруссардом) постоянно ходили туда. В прошлом сезоне я снова была там с другими фигуристами из сборной США и много рассказывала Эмбер Гленн об этом месте – хочу сводить ее туда», – сказала Левито.