«Мои апартаменты». Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане
Фигуристка Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане.
«Друзья, это мои апартаменты в Sea Breeze Real Estate, мое постоянное место проживания, когда я приезжаю в Баку!» – написала Жилина, опубликовав видео.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКРР) не одобрила переход спортсменки в сборную Азербайджана.
Почему Жилину не отпустили в Азербайджан? Инструкция по смене сборной в фигурке
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Вероники Жилиной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости