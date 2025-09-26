Фото
30

«Мои апартаменты». Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане

Фигуристка Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане.

«Друзья, это мои апартаменты в Sea Breeze Real Estate, мое постоянное место проживания, когда я приезжаю в Баку!» – написала Жилина, опубликовав видео.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКРР) не одобрила переход спортсменки в сборную Азербайджана.

Почему Жилину не отпустили в Азербайджан? Инструкция по смене сборной в фигурке

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Вероники Жилиной
logoсборная России
logoВероника Жилина
сборная Азербайджана
logoфото
