«Мои апартаменты». Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане

Фигуристка Вероника Жилина показала, где проживает в Азербайджане.

«Друзья, это мои апартаменты в Sea Breeze Real Estate, мое постоянное место проживания, когда я приезжаю в Баку!» – написала Жилина , опубликовав видео.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКРР) не одобрила переход спортсменки в сборную Азербайджана.

