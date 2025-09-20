  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дюамель о Мишиной и Галлямове: «Спортсмены поддерживали вещи, прямо запрещенные правилами. В интернете были фотографии, которые все видели»
31

Дюамель о Мишиной и Галлямове: «Спортсмены поддерживали вещи, прямо запрещенные правилами. В интернете были фотографии, которые все видели»

Меган Дюамель считает справедливым недопуск Мишиной и Галлямова к отбору на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) не выдал нейтральный статус российским фигуристам-парникам. В квалификационных соревнованиях на Олимпиаду принимают участие только российские одиночники – Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Справедливо ли, что Мишина и Галлямов не могут здесь выступать? В интернете были фотографии, которые все видели, они показывали, что спортсмены поддерживали вещи, прямо запрещенные правилами.

Честно говоря, меня даже удивило, что именно эту пару выбрали, ведь если бы выбрали команду без таких историй, то, возможно, другая пара могла бы здесь выступить.

Они много лет были моими любимыми спортсменами. Я комментировала Олимпиаду в Пекине и болела за их победу. Это одна из моих самых любимых пар, а Москвина – величайший тренер парного катания всех времен. Это команда, которую я всегда поддерживала», – сказала двукратная чемпионка мира из Канады Дюамель.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
logoсборная Канады
олимпийская квалификация
logoМеган Дюамель
Политика
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Меган Дюамель: «Москвина – величайший тренер парного катания в истории»
23сегодня, 09:04
Александр Жулин: «Политизировать спорт и Олимпиаду – катастрофа. Все играют в одну калитку против нас, всем это очень нравится и выгодно»
1714 сентября, 19:36
Смирнов о недопуске Мишиной и Галлямова: «У ребят была задача как можно скорее вернуться в строй. Мысли о восстановлении закрыли все переживания»
531 августа, 09:41
Главные новости
Петросян и Сафонова не присутствуют на пресс-конференции на олимпийском отборе, так как нейтральные атлеты в ней не участвуют
44 минуты назад
Стефания Яковлева, представляющая Кипр: «Я рада видеть Петросян, как и всех фигуристов. Когда много спортсменов – это весело»
6 минут назад
Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду-2026 в Милане
556 минут назад
Глейхенгауз о победе Петросян: «Аделия первый раз выходила без тренера, это самый ответственный момент в ее жизни. Она справилась»
47 минут назад
Хендрикс, Губанова и Чжан Жуйян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане
418 минут назад
Хендрикс обнялась с Петросян на церемонии награждения олимпийского отборочного турнира
2320 минут назадФото
Петросян перед прокатом в Пекине представили как «двукратную чемпионку страны» – без упоминания России
3124 минуты назад
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян победила и отобралась на Олимпиаду, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я, Сафонова – 4-я
128637 минут назад
Петросян чисто исполнила произвольную программу на олимпийском отборе в Пекине
2239 минут назад
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова отобралась на Олимпийские игры-2026
30сегодня, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»
сегодня, 12:27
Траньков – на вопрос о судействе: «Фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор»
1сегодня, 11:42
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20
Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»
2сегодня, 11:09
Александр Энберт: «Гуменник в короткой программе был на голову выше всех конкурентов. Прекрасное возвращение!»
3сегодня, 10:17
Елена Радионова: «Российские фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали до Пекина и поддерживают наших фигуристов»
сегодня, 10:12
Радионова о Гуменнике: «Все было сделано идеально, прокат прошел на пять с плюсом. Желаю ему, чтобы произвольная получилась так же классно»
сегодня, 09:57
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2вчера, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5вчера, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5вчера, 12:52