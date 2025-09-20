Дюамель о Мишиной и Галлямове: «Спортсмены поддерживали вещи, прямо запрещенные правилами. В интернете были фотографии, которые все видели»

Меган Дюамель считает справедливым недопуск Мишиной и Галлямова к отбору на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) не выдал нейтральный статус российским фигуристам-парникам. В квалификационных соревнованиях на Олимпиаду принимают участие только российские одиночники – Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Справедливо ли, что Мишина и Галлямов не могут здесь выступать? В интернете были фотографии, которые все видели, они показывали, что спортсмены поддерживали вещи, прямо запрещенные правилами.

Честно говоря, меня даже удивило, что именно эту пару выбрали, ведь если бы выбрали команду без таких историй, то, возможно, другая пара могла бы здесь выступить.

Они много лет были моими любимыми спортсменами. Я комментировала Олимпиаду в Пекине и болела за их победу. Это одна из моих самых любимых пар, а Москвина – величайший тренер парного катания всех времен. Это команда, которую я всегда поддерживала», – сказала двукратная чемпионка мира из Канады Дюамель.