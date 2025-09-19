  • Спортс
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»

Александр Энберт оценил выступление Аделии Петросян на олимпийском отборе.

Российская фигуристка в нейтральном статусе представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026. Она получила за прокат 68,72 балла и лидирует после трех разминок.

Произвольную программу на турнире в Пекине женщины покажут 20 сентября.

Аделия молодец, отличный прокат, классная короткая программа. Я думаю, что многие лишний раз увидели, что возврат короткой программы позапрошлого года – отличная идея для олимпийского сезона. Очень энергично, очень мощно.

Небольшая помарка на сольном прыжке, получила q (недокрут в четверть оборота), насколько было видно. Но думаю, что это не особо повлияло на финальную оценку. Как прекрасно выполнен аксель!

В общем, отличная программа, отличный прокат. И Аделия молодец, мне кажется, она на 200% справилась и с ответственностью первого дня соревнований, и с давлением в этой ситуации. Поэтому только восторг.

– Как вам оценки?

– Понятно, что это не самые высокие оценки. Но в ситуации, когда это первый взрослый международный турнир Аделии, это неплохо, могло быть и хуже. Могли меньше поставить компоненты и надбавки. Сложно было представить, что она получит больше, чем на каких‑то внутренних турнирах, – сказал призер чемпионата мира-2019 Энберт.

Возвращение нашей фигурки – детали изнутри: Петросян улыбалась, Этери перестраховалась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
