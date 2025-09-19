Светлана Журова: «Петросян по силам взять золото ОИ, но нужно катать абсолютно чисто. Пример Слуцкой показывает, что малейшую ошибку могут не простить»

Светлана Журова считает, что Петросян может победить на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка Аделия Петросян сегодня представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026. Она выступила в нейтральном статусе.

За прокат Петросян получила 68,72 балла (37,09 за технику).

«Конечно, Аделия справилась. Сейчас фигурное катание стало более объективным и многое зависит от того, сколько набираешь за элементы. Поэтому важно отслеживать, какие программы катают соперницы – это сейчас несложно, все так делают.

Главное – чистое катание, а это у нее получается очень хорошо. Фигурное катание – спорт субъективный, но есть и объективная часть: элементы, техника, структура программы. Она молодец, так держать.

Сто процентов теперь ей по силам взять золото Олимпиады. Но нужно катать абсолютно чисто. К сожалению, практика показывает, в том числе на примере Ирины Слуцкой , что если она допускала малейшую ошибку, ей ее могли не простить, в то время как соперницам прощали больше. Поэтому для Аделии сейчас ключевое – катать чисто», – отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.