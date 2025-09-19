Светлана Журова: «Петросян по силам взять золото ОИ, но нужно катать абсолютно чисто. Пример Слуцкой показывает, что малейшую ошибку могут не простить»
Российская фигуристка Аделия Петросян сегодня представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм-2026. Она выступила в нейтральном статусе.
За прокат Петросян получила 68,72 балла (37,09 за технику).
«Конечно, Аделия справилась. Сейчас фигурное катание стало более объективным и многое зависит от того, сколько набираешь за элементы. Поэтому важно отслеживать, какие программы катают соперницы – это сейчас несложно, все так делают.
Главное – чистое катание, а это у нее получается очень хорошо. Фигурное катание – спорт субъективный, но есть и объективная часть: элементы, техника, структура программы. Она молодец, так держать.
Сто процентов теперь ей по силам взять золото Олимпиады. Но нужно катать абсолютно чисто. К сожалению, практика показывает, в том числе на примере Ирины Слуцкой, что если она допускала малейшую ошибку, ей ее могли не простить, в то время как соперницам прощали больше. Поэтому для Аделии сейчас ключевое – катать чисто», – отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.