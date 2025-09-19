Леонова об оценках Петросян: «Маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки, можно было пощедрее. Но это первая разминка»

Леонова считает, что Петросян получила маленькие надбавки в короткой программе.

Аделия Петросян в нейтральном статусе представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

Она прыгнула двойной аксель, тройной лутц (с недокрутом в четверть), каскад тройной флип – тройной тулуп; непрыжковые элементы сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его уровень снизили до третьего. За выступление россиянка получила 68,72 балла (37,09 за технику).

«Конечно, смотрела, это нельзя было пропустить, переживала, не знаю, как она вообще справилась с давлением и нервами. Если у меня поджилки тряслись, то что происходило с ней?

Но лутц, ошиблась на выезде, сразу к нему придрались, заминусовали, но в целом я думаю, что, может быть, на 70 баллов или больше можно было рассчитывать при чистом идеальном прокате.

А так, 68, в принципе, с ее контентом, наверное, поставили как есть. Хотя опять же я думаю, что маловато отплюсовали хорошо сделанные прыжки, можно было пощедрее.

Но вообще первая разминка, посмотрим, что будут ставить опытным спортсменкам. Луна Хендрикс будет в последней разминке, чтобы для сравнения понимать», – сказала призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова .