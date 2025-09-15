Тарасова о предложении запретить зарубежную музыку на соревнованиях: «Глупостями не надо заниматься. Такое решение уже было, и его отменили»
Тарасова резко ответила на предложение запретить иностранную музыку в спорте.
С инициативой запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях выступил депутат Госдумы Сергей Колунов: «Зачем мы «пиарим» зарубежных исполнителей? Наша задача – развивать свое, в том числе в музыке».
«Если у Думы нет других вопросов, решение которых могло бы улучшить жизнь российского народа, то пусть занимаются нашей музыкой. Только музыкой они еще не занимались.
И, кстати, чтобы они знали – это уже было, и потом это решение отменили. Глупостями не надо заниматься», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости