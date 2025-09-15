  • Спортс
Никита Сарновский: «Как бы самокритично это ни звучало, нет у меня второй оценки. Понимаю, что должен над ней работать, работать и работать»

Фигурист Никита Сарновский рассказал о проблемах со второй оценкой.

Накануне Сарновский выиграл Мемориал Ирины Рабер в Москве.

– Расскажи, ты сегодня доволен своим прокатом? Большая часть программы была выполнена довольно хорошо.

– Если смотреть дыхалку и прыжковую составляющую, то на 60-65 процентов я доволен. Но все равно есть небольшой осадок грусти, злобы на себя за то, что определенную работу не сделал. Сейчас буду работать, лечить ногу и готовить себя к этапам, на которых я хочу выступить достойно.

– У тебя сейчас какая-то травма, можешь об этом рассказать?

– Травма есть, но говорить об этом я сейчас не буду.

– Как тебе удается при такой работе над четверными прыжками не забывать про вторую оценку?

– Очень тяжело. Меня постоянно ругают, я понимаю, что должен над ней работать, работать и работать. Но как бы это сейчас самокритично ни звучало, ну, нет у меня второй оценки. Но надо работать.

– Получается, ты сейчас больше по технической части?

– Хотелось бы и по технической, и по хорео, но на данный момент – да, больше в технике.

– Ты только вышел во взрослые. Есть ли у тебя какие-то новые ощущения, эмоции, или все-таки до этапов Гран-при не получится это почувствовать?

– «Почувствовать» – я сейчас почувствовал, ха-ха. Почувствовал я очень хорошо на дорожке. На этапы загадывать не хочу: как подготовлюсь – так и выступлю на этапах, тут по-другому никак, – сказал Сарновский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
