Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, выдававшим себя за организаторов соревнований
Корейский союз конькобежцев по ошибке перевел крупную денежную сумму мошенникам.
Как сообщает Maeil Business Newspaper, в январе 2025 года сборная Южной Кореи готовилась к международным соревнованиям по шорт-треку. Федерация страны перевела 60 миллионов вон (около 43 тысяч долларов) мошенникам, которые выдавали себя за представителей оргкомитета.
Средства предназначались якобы для питания и проживания спортсменов в гостинице.
Спортивная федерация, к которой также относятся фигурное катание и конькобежный спорт, подтвердила информацию об ущербе лишь в июле. Тогда она в итоге и обратилась в полицию, которая по-прежнему расследует дело.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Maeil Business Newspaper
