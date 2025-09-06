Валиева исполнила каскад из двух тройных прыжков на шоу в Краснодаре

Камила Валиева восстановила каскад из двух тройных прыжков.

Фигуристка исполнила его на шоу Ильи Авербуха в Краснодаре. В прокате программы под песню «Танцы на стеклах» она прыгнула тройной тулуп и каскад из двух тройных тулупов.

Валиева отбывает дисквалификацию за допинг, срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года.