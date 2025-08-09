Марк Кондратюк: «Хотелось бы стать тренером? Сложный вопрос. Это что‑то большее, воспитание не только спортсмена, а человека, личности»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, хочет ли стать тренером.

Чемпион Европы встретился с болельщиками в рамках Дня физкультурника в Москве.

– Хотя бы раз в год хожу на открытый каток. Обычно не по своему желанию. Родители или друзья зовут. Сам бы не пошел так кататься. Катаюсь быстро, стараюсь не лихачить. Часто просят, чтобы я кого‑то научил кататься.

– Хотелось бы стать тренером в дальнейшем?

– Сложный вопрос. Сейчас получаю экономическое образование, спортивный менеджмент. Учить кого‑то – тоже талант. Тренерство – это что‑то большее, воспитание не только спортсмена, а человека, личности.

Я бы с удовольствием снялся в какой‑нибудь эпизодической роли. Поучаствовал бы, чтобы посмотреть, как это создается

– В каком жанре?

– Пусть будет комедия. Тяжелый вечер, включил бы какой‑нибудь глупый, веселый фильм.

– Что тебе помогает подготовиться к соревнованиям?

– Мне помогает музыка. Побыть в своем мирке, настроиться. Всегда слушаю что‑то яркое, динамичное, мотивационное, – ответил Кондратюк .