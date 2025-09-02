22

Валиева обратилась к первокурсникам МГУСиТ: «Хочу всем студентам пожелать, чтобы вы получали удовольствие от учебы»

«Год назад я, как и вы, стала студенткой МГУСиТ (Московского государственного университета спорта и туризма – Спортс’‘). В университете вы будете приобретать навыки и компетенции, но самое главное, что будете получать знания.

Хочу всем студентам пожелать, чтобы вы получали удовольствие от учебы. Учитесь, и пусть у вас все получится. Удачи!» – сказала Валиева.

