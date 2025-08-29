Александр Жулин: «Сейчас Олимпиада – это политический шабаш. Мне кажется, началось все где-то в 2022 году. Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе»

Жулин заявил, что Бах на Олимпиаде в Пекине «уничтожал» Валиеву и Тутберидзе.

«ISU очень не хочет нашего возвращения. Потому что у них наконец-то жизнь наладилась. Кто бы мог подумать, что какая-то бельгийка займет место в тройке или чемпионат Европы выиграет... Когда при наличии русских она бы к пьедесталу близко не стояла.

А сейчас им хорошо. Их все устраивает, их все радует.

Раньше у меня любимая была фраза: «Во время олимпиад даже войны прекращались». Олимпиада объединяла всех, она была голубем мира.

А сейчас Олимпиада – это какой-то политический шабаш. Превратили спорт в абсолютную политику.

Когда началось? Мне кажется, где-то в 2022 году. Я думаю, не раньше. Уже все это было. Когда Бах начал уничтожать Валиеву, Тутберидзе. Какое ты право имеешь? Ты председатель МОК. И вот с него началось.

Есть еще Себастьян Коу (президент World Athletics). Страшный русофоб.

Конца-краю сейчас не вижу. И не понимаю, какие предпосылки должны произойти, чтобы нас начали с радостью обратно принимать. Ну хотя бы без радости, что ли», – сказал Александр Жулин в интервью RTVI.