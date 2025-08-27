«Рада представить вам нашего любимого Михаила Макаровича». Трусова показала сына
Александра Трусова впервые показала своего сына.
6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.
«Наша первая фотосессия с Мишей❤️
Я не ожидала, что малыши так быстро меняются. Листаю галерею за последние три недели и думаю: «Как же быстро он растет!»
Даже с этой фотосессии Миша уже успел измениться.
Рада представить вам нашего любимого Михаила Макаровича!❤️» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
