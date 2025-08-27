Мозалев о новой короткой программе: «Я надеюсь увидеть поддержку со стороны зрителей, что все начнут тоже танцевать, как я на льду»
Фигурист Андрей Мозалев рассказал о новой короткой программе.
«Программу уже поставили. Короткая программа у меня будет под интересную танцевальную музыку «Everybody» группы Backstreet Boys. Это что-то новое для меня, новый образ.
Я надеюсь увидеть поддержку со стороны зрителей, что все начнут тоже танцевать, как я на льду», – сказал Мозалев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
