Мозалев о новой короткой программе: «Я надеюсь увидеть поддержку со стороны зрителей, что все начнут тоже танцевать, как я на льду»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал о новой короткой программе.

«Программу уже поставили. Короткая программа у меня будет под интересную танцевальную музыку «Everybody» группы Backstreet Boys. Это что-то новое для меня, новый образ.

Я надеюсь увидеть поддержку со стороны зрителей, что все начнут тоже танцевать, как я на льду», – сказал Мозалев.