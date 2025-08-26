Алиев пропустит тур Авербуха «Чемпионы» и шоу в Краснодаре по состоянию здоровья

Фигурист Дмитрий Алиев пропустит шоу Ильи Авербуха по состоянию здоровья.

Тур Авербуха «Чемпионы» пройдет с 27 августа по 5 сентября. Запланированы шоу в Ессентуках, Ставрополе, Евпатории, Севастополе, Симферополе и Керчи. 6 сентября состоится гала-шоу в Краснодаре.

«Дорогие друзья! С большим сожалением вынужден сообщить, что не смогу принять участие в предстоящем туре Ильи Авербуха «Чемпионы», а также в городе Краснодаре по состоянию здоровья.

Прошу прощения у всех зрителей и поклонников, которые ждали моих выступлений. Я сам хотел показать вам свои новые программы и порадовать вас. Но сейчас для меня главное – восстановиться.

Очень надеюсь на ваше понимание и желаю всем зрителям шоу незабываемого вечера и ярких впечатлений. Уверен, вас ждет шикарная программа и море эмоций, которые останутся с вами надолго. Берегите себя, и до скорой встречи!» – сказал Алиев.

В туре «Чемпионы» и на шоу в Краснодаре Алиева заменит Андрей Мозалев.

