30

Алиев пропустит тур Авербуха «Чемпионы» и шоу в Краснодаре по состоянию здоровья

Фигурист Дмитрий Алиев пропустит шоу Ильи Авербуха по состоянию здоровья.

Тур Авербуха «Чемпионы» пройдет с 27 августа по 5 сентября. Запланированы шоу в Ессентуках, Ставрополе, Евпатории, Севастополе, Симферополе и Керчи. 6 сентября состоится гала-шоу в Краснодаре.

«Дорогие друзья! С большим сожалением вынужден сообщить, что не смогу принять участие в предстоящем туре Ильи Авербуха «Чемпионы», а также в городе Краснодаре по состоянию здоровья.

Прошу прощения у всех зрителей и поклонников, которые ждали моих выступлений. Я сам хотел показать вам свои новые программы и порадовать вас. Но сейчас для меня главное – восстановиться.

Очень надеюсь на ваше понимание и желаю всем зрителям шоу незабываемого вечера и ярких впечатлений. Уверен, вас ждет шикарная программа и море эмоций, которые останутся с вами надолго. Берегите себя, и до скорой встречи!» – сказал Алиев.

В туре «Чемпионы» и на шоу в Краснодаре Алиева заменит Андрей Мозалев.

Валиева, Туктамышева, Ягудин, Худайбердиева и Базин выступят в шоу Авербуха в Краснодаре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Шоу Ильи Авербуха»
мужское катание
logoИлья Авербух
ледовые шоу
logoДмитрий Алиев
logoАндрей Мозалев
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Валиева, Туктамышева, Ягудин, Алиев, Худайбердиева и Базин выступят в шоу Авербуха в Краснодаре
5625 августа, 08:20
Авербух о новой произвольной Алиева: «Дима сказал мне: «Возможно, это мой заключительный сезон, поэтому я бы хотел такую программу»
3530 июля, 08:34
Авербух поставил Алиеву произвольную программу
242 июля, 14:51
Главные новости
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Малеина и Самохин, Пестова и Лагутов, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов покажут ритм-танцы
7сегодня, 05:55
Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре
3вчера, 10:33
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
149сегодня, 05:45
Гленн, Левито, Чиба, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара, Хазе и Володин, Фир и Гибсон выступят на Nebelhorn Trophy
9вчера, 16:59
Бестемьянова о Петросян и Гуменнике: «Для победы нужно быть на две головы выше соперников. Не думаю, что это изменится и сейчас»
9вчера, 13:17
Чха Чжун Хван будет выступать под саундтрек к фильму «Мулен Руж» в произвольной
11вчера, 12:30
«Я пыталась покончить с собой». Латвийская фигуристка Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров в Риге
72вчера, 09:40
Садкова в произвольной программе будет выступать под композиции 2WEI &amp; Edda Hayes и Power Haus
2725 августа, 19:49
Медведева об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Он мог поднакричать, обозвать. При мне руку не поднимал никогда. Никаких историй я лично не слышала»
10625 августа, 17:00
Авербух об олимпийском отборе: «По спортивному принципу Петросян и Гуменник пройдут этот турнир. Они на голову сильнее всех остальных, кто там будет выступать»
1525 августа, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07