Чха Чжун Хван будет выступать под саундтрек к фильму «Мулен Руж» в произвольной
Стала известна музыка для программ южнокорейского фигуриста Чха Чжун Хвана на новый сезон.
В короткой он будет выступать под музыку Rain, In Your Black Eyes от Эцио Боссо, а в произвольной – под саундтрек к фильму «Мулен Руж» от Дэвида Бервальда и Кевина Гилберта.
Чха Чжун Хвану 23 года, он серебряный призер чемпионата мира-2023 в одиночном катании.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости