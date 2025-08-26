Чха Чжун Хван будет выступать под саундтрек к фильму «Мулен Руж» в произвольной

Стала известна музыка для программ южнокорейского фигуриста Чха Чжун Хвана на новый сезон.

В короткой он будет выступать под музыку Rain, In Your Black Eyes от Эцио Боссо, а в произвольной – под саундтрек к фильму «Мулен Руж» от Дэвида Бервальда и Кевина Гилберта.

Чха Чжун Хвану 23 года, он серебряный призер чемпионата мира-2023 в одиночном катании.