Роднина о ностальгии россиян по СССР: «Есть те, кто вспоминают о молодых годах. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка»
Ирина Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР.
«Ностальгия россиян по СССР? Люди, которые об этом говорят, в большинстве своем там даже не жили. Конечно, есть и те, кто вспоминают о молодых годах. В молодости ведь все хорошо. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка.
Я же предпочитаю на прошлое не оглядываться», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости