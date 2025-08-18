Роднина о ностальгии россиян по СССР: «Есть те, кто вспоминают о молодых годах. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка»

Ирина Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР.

«Ностальгия россиян по СССР? Люди, которые об этом говорят, в большинстве своем там даже не жили. Конечно, есть и те, кто вспоминают о молодых годах. В молодости ведь все хорошо. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка.

Я же предпочитаю на прошлое не оглядываться», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.