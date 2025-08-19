Софья Титова снялась с этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Софья Титова не выступит на первом этапе Гран-при среди юниоров в Риге.

Имя фигуристки пропало из списка участников, опубликованного на сайте ISU .

16-летняя Титова выступает в женском одиночном катании за Армению, куда перешла из России в 2024 году.

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге: там выступят Наката, Гойдина, Ким Юсон