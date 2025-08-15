5

Татьяна Тарасова: «Загитова – молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу. Она великая спортсменка»

Тарасова считает, что Загитова заслужила собственную школу фигурного катания.

Центр фигурного катания Алины Загитовой планируют построить в Казани.

«Рада, что такой дворец появится в Казани. Алина – молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу, она великая спортсменка. Я бы хотела там побывать после открытия.

Пока не знаю, будет ли там тренировать сама Загитова, но назвать ее именем школу было бы правильно», – сказала Татьяна Тарасова. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
logoАлина Загитова
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
Школа Загитовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сейчас мы с Алиной собираем юридическую схему, как это будет работать». Министр спорта Татарстана о школе Загитовой в Казани
1208 августа, 08:37
Тарасова о школе Загитовой: «Обязательно побываю в Казани в этом дворце. Все ледовые шоу приедут туда – и Авербуха, и Навки, и самой Загитовой»
133 августа, 11:47
Журова о школе Загитовой: «Я бы не дала назвать своим именем спортивный объект, пока жива»
432 августа, 16:21
Главные новости
Кацалапов исполнит главную роль в фильме про Пахомову и Горшкова
43сегодня, 15:04
Тарасова о переговорах Путина и Трампа: «Встреча двух больших держав – это прекрасно. Понятно, что речь будет не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе на него»
8сегодня, 13:49
Тарасова считает, что Медведева справится с ролью футболистки: «В фигурном катании без актерского мастерства никуда»
20сегодня, 13:46
Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»
20сегодня, 13:28
Подкаст In The Loop сообщил, что Вэньцзинь Суй и Цун Хань снимутся со всех турниров в сезоне. Позже пост был удален
3сегодня, 11:16
Мама Елены Костылевой: «Планы строить пока не можем. Вопрос со здоровьем открыт»
125сегодня, 10:40
Тарасова о юниорских прокатах: «Подготовка видна, все хорошо катают программы. У нас все поколения сильные, у нас слабых не бывает»
4сегодня, 09:59
Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева»
78сегодня, 09:53
«Ждем встречи с нашим малышом». Косторная и Куница показали совместный фотосет
96сегодня, 08:52Фото
София Сарновская: «Сейчас идет работа над тройным акселем. Хочу в сезоне показать четверные риттбергер и сальхов»
29сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56