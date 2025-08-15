Татьяна Тарасова: «Загитова – молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу. Она великая спортсменка»
Тарасова считает, что Загитова заслужила собственную школу фигурного катания.
Центр фигурного катания Алины Загитовой планируют построить в Казани.
«Рада, что такой дворец появится в Казани. Алина – молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу, она великая спортсменка. Я бы хотела там побывать после открытия.
Пока не знаю, будет ли там тренировать сама Загитова, но назвать ее именем школу было бы правильно», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
