1

Павел Слюсаренко: «Чикмарева восстановилась полностью, тренируется на максимум»

Екатерина Чикмарева полностью восстановилась после травмы ноги.

Об этом рассказал тренер Чикмаревой и Матвея Янченкова Павел Слюсаренко. 

Пара пропустила весь прошлый сезон. 

«Катя восстановилась полностью, тренируется на максимум. На тренировках они с Матвеем уже все делают, накатывают фрагменты программ.

Надеемся, что федерация нас пригласит на прокаты, и все их увидят в сентябре», – сказал Слюсаренко.  

Чикмарева и Янченко являются бронзовыми призерами чемпионата России 2024 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
травмы
пары
ТАСС
Екатерина Чикмарева
Матвей Янченков
logoсборная России
Павел Слюсаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет»
6сегодня, 07:11
Слюсаренко о возвращении Артемьевой и Брюханова: «Ребята настроены на работу, вкатываются в сезон. Мы рады снова видеть их у нас, отношения отличные»
1626 июня, 16:27
Артемьева и Брюханов вернулись в группу Слюсаренко и намерены продолжить карьеру
3325 июня, 09:48
Главные новости
Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет»
6сегодня, 07:11
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
142сегодня, 06:22
Татьяна Тарасова: «Загитова – молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу. Она великая спортсменка»
31вчера, 20:17
Кацалапов исполнит главную роль в фильме про Пахомову и Горшкова
50вчера, 15:04
Тарасова о переговорах Путина и Трампа: «Встреча двух больших держав – это прекрасно. Понятно, что речь будет не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе на него»
10вчера, 13:49
Тарасова считает, что Медведева справится с ролью футболистки: «В фигурном катании без актерского мастерства никуда»
22вчера, 13:46
Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»
24вчера, 13:28
Подкаст In The Loop сообщил, что Вэньцзинь Суй и Цун Хань снимутся со всех турниров в сезоне. Позже пост был удален
4вчера, 11:16
Мама Елены Костылевой: «Планы строить пока не можем. Вопрос со здоровьем открыт»
151вчера, 10:40
Тарасова о юниорских прокатах: «Подготовка видна, все хорошо катают программы. У нас все поколения сильные, у нас слабых не бывает»
4вчера, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56