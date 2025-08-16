Павел Слюсаренко: «Чикмарева восстановилась полностью, тренируется на максимум»

Екатерина Чикмарева полностью восстановилась после травмы ноги.

Об этом рассказал тренер Чикмаревой и Матвея Янченкова Павел Слюсаренко.

Пара пропустила весь прошлый сезон.

«Катя восстановилась полностью, тренируется на максимум. На тренировках они с Матвеем уже все делают, накатывают фрагменты программ.

Надеемся, что федерация нас пригласит на прокаты, и все их увидят в сентябре», – сказал Слюсаренко.

Чикмарева и Янченко являются бронзовыми призерами чемпионата России 2024 года.