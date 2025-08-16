Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет»

Пропустившие сезон фигуристы Артемьева и Брюханов получат допуск к соревнованиям.

Об этом рассказал тренер пары Павел Слюсаренко.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов не выступали в прошлом сезоне по медицинским показаниям.

«Юлия и Алексей в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет», – сообщил Слюсаренко.