Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет»
Пропустившие сезон фигуристы Артемьева и Брюханов получат допуск к соревнованиям.
Об этом рассказал тренер пары Павел Слюсаренко.
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов не выступали в прошлом сезоне по медицинским показаниям.
«Юлия и Алексей в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет», – сообщил Слюсаренко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
