«Не верится, что мы с Макаром сделали такое чудо». Трусова показала видео из роддома
Александра Трусова показала видео из роддома.
У фигуристки 6 августа родился сын Михаил.
«Сейчас приедут все смотреть на нашего сыночка. Я вообще не могу на него насмотреться, он невероятный, прекрасный. До сих пор не верится, что мы с Макаром сделали такое чудо. И оно теперь у нас есть. Не верится, что он живой, он наш, что он такой хорошенький невозможно», – рассказала Трусова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
