Медведева о подарке матери: «Важно это было со льда сделать: «Мама, у тебя получилось. Смотри, столько ты в меня вложила – и я на коньках, столько всего выиграно»

Евгения Медведева рассказала о запоминающемся подарке для мамы.

«Я была еще маленькая, и мама мне принесла сережки в маленьком мешочке. Открывает и говорит: «Это «Тиффани». Это реплика, но ты никому не говори».

Мне лет 10-11 было, я ходила в этих сережках. Без понятия, что такое «Тиффани». Но мне мама сказала, что это круто, и я всем говорила, что это «Тиффани».

Я выросла, уже давно забыла эту историю. В Москве, когда еще все бренды были, зашла в бутик «Тиффани», встала перед прилавком и увидела очень красивую подвеску – улыбочку с бриллиантиком маленьким. И я вспомнила ту историю. Это в канун Нового года было.

31 декабря я стояла на льду, никого не было вокруг, пустой абсолютно каток. Я позвала маму и, стоя на коньках, подарила ей коробочку Тиффани. Говорю: «Мам, помнишь, тогда ты подарила мне сережки. А я тебе вот, возвращаю».

По-моему, тогда я впервые, единственный раз, увидела, как моя мама плачет. Она растрогалась.

Для меня так важно это было со льда сделать... Такое движение – мама, у тебя получилось. Смотри, столько ты в меня вложила – и я на коньках, столько чемпионатов выиграно, столько денег заработано.

Она подвеску носит до сих пор, и это очень классное чувство», – сказала двукратная чемпионка мира в своем шоу «БеС комментариев».